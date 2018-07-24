Азербайджан принял своевременные меры против движения Гюлена - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, в отличие от других стран, принял своевременные меры против движения Гюлена.

Об этом во вторник сказал на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, движение Гюлена пытается проникать в страны посредством финансируемых им школ.

«Некоторые страны запоздали в этом вопросе, и движение Гюлена успело проникнуть в них. Однако Азербайджан принял своевременные меры. Турция и дальше будет оказывать поддержку Азербайджану в борьбе с движением Гюлена», - сказал глава МИД.

Он добавил, что Азербайджан – первая страна, которая оказалась рядом с Турцией в борьбе с этой террористической организацией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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