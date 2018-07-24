Главы МИД Азербайджана и Армении планируют встретиться в сентябре

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут встретиться в сентябре.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, находящимся с визитом в Баку.

Мамедъяров отметил, что планируется встреч глав МИД Азербайджана и Армении.

«Достигнута договоренность о том, чтобы очередная встреча прошла в сентябре. Было предложено, чтобы она прошла в рамках Генассамблеи ООН или раньше. Я с азербайджанской стороны выразил готовность к этой встрече, подчеркнув, чтобы переговоры были результативными», - сказал Мамедъяров.

Что касается встречи высокого уровня, то Мамедъяров сказал, что армянская сторона попросила для этого время.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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