Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования греческому коллеге

24 июля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил соболезнования Президенту Греции Прокопису Павлопулосу.

"Крайне опечален известием о многочисленных раненых и жертвах в результате лесных пожаров недалеко от Афин. В связи с произошедшим от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления раненым" - говорится в соболезновании главы государства.

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