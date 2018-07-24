Азербайджан и Колумбия открыли новые возможности для сотрудничества

24 июля 2018 21:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Колумбия открыли новые возможности для сотрудничества в таких сферах, как туризм, торговля и другие.

Об этом сказал во вторник посол по особым поручениям Азербайджана Азер Гусейн на мероприятии, посвященном Дню независимости Колумбии.

«В последние годы отношения между странами динамично развивались как на государственном уровне, так и между парламентами», - сказал он.

Азер Гусейн отметил, что Азербайджан высоко оценивает принятие резолюций Конгрессом Колумбии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Деятельность по проведению политических консультаций между двумя странами продолжается. Азербайджан придает особую значимость отношениям со странами Латинской Америки», - сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Колумбией будут еще больше укрепляться в будущем.

(Автор: Ляман Зейналова)

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