Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу

25 июля 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Мальдив Абдулле Ямин Абдул Гаюму.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Мальдивской Республики – Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальдив – мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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