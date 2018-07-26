Заявления Пашиняна не выдерживают никакой критики - политолог

БАКУ /Trend/ - Заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна в ходе интервью, данного им радиостанции «Эхо Москвы», являются необъективными и не выдерживают никакой критики, сказал в четверг Trend политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов.

В ходе интервью Пашинян, в частности, заявил, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) вышла из состава Азербайджана по законам Советского Союза.

«Пашинян грубо ошибается хотя бы потому, что НКАО во времена СССР по советским законам не имела права выходить из состава Азербайджанской ССР. Таких прав не имела ни одна автономная область в составе союзной республики. А уж тем более при обстоятельствах, при которых областной совет, состоящий из нескольких человек, голосует за выход из состава Азербайджана, не учтя при этом мнения огромного количества азербайджанцев, столетиями проживавших в Нагорном Карабахе», - сказал Садыхов.

Пашинян далее говорит о том, против азербайджанцев в Армении не предпринималось насильственных действий, сказал политолог.

"Это тоже очередная глупость, ведь были десятки убитых, раненых, искалеченных азербайджанцев. 250 тысяч человек, которые проживали на своих исторических землях на территории нынешней Армении, были изгнаны. Это настолько примитивно, необъективно, что не требует комментариев», - считает политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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