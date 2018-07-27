Айдын Сафиханлы: Пашинян еще раз признал, что Армения боится азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью радиостанции «Эхо Москвы» еще раз подтверждают, что Армения не является независимой страной, исторически находилась в рабском положении и не может существовать без покровительства других государств. Об этом в пятницу сказал Trend глава Аппарата омбудсмена, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По словам Сафиханлы, сказав, что турецко-армянскую границу охраняют российские пограничники, Пашинян признал, что Армения как государство не способна защищать свои границы. «Границы - национальный атрибут каждого государства, они дороги и священны. Священны потому, что в их пределах расположено пространство, которое называется родиной. Охрана государственной границы является важным атрибутом государственности, составляет основу государственной независимости. Пашинян фактически признал, что Армения как государство не способна защитить свои границы, и является колонией», - сказал он.

Сафиханлы отметил, что в своем интервью Пашинян признал, что в регионе напряженная ситуация и велика вероятность войны, что надеждой армян, включая его самого, является Россия, и в Армении уверены, что Россия отговорит Азербайджан от войны, что они боятся азербайджанской армии, и не способны себя защитить. «Пашинян фактически признал, что Армения - страна-агрессор, сказав, что армянские военнослужащие, включая его сына, служат в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Тем самым он, будучи главой правительства, признается, что Армения нарушает требование Устава ООН, и, нарушив территориальную целостность другой страны, она совершила агрессию», - сказал Сафиханлы.

Глава Аппарата омбудсмена считает, что СБ ООН не должен оставлять без внимания эти заявления официального лица Армении и в целом военные преступления, совершаемые Арменией на протяжении около 30 лет в результате ее захватнической политики. Так, согласно ст. 51 Устава ООН, агрессия против члена ООН должна быть незамедлительно и решительно пресечена СБ ООН. «Решение международных проблем и конфликтов должно опираться на нормы и принципы международного права. Если международное сообщество продолжит занимать выжидающую позицию в вопросе пресечения агрессии против Азербайджана, то Азербайджан в соответствии с Уставом ООН, воспользовавшись правом защиты от агрессии, сам ответит агрессору», - сказал Сафиханлы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.