Азербайджан и Россия договорились интенсифицировать информационные консультации (версия 2)

27 июля 2018 13:25 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия договорились интенсифицировать информационные консультации.

Об этом сказала в пятницу журналистам в Баку пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Традиционная форма нашего взаимодействия по линии пресс-служб МИД России и Азербайджана зарекомендовала себя. Это обмен мнениями по информационным проблемам, это защита журналистов, это всегда отличная возможность инвентаризации той работы, которую мы ведем для того, чтобы работа российских журналистов в Азербайджане и азербайджанских журналистов в России была эффективной и конструктивной. Мы договорились обмениваться мнениями еще более интенсивно», - сказала она.

Захарова также затронула вопрос антиазербайджанских кампаний. «С этим нужно что-то делать. У нас есть весь инструментарий в виде международных организаций, в виде специализированных международных органов, в которых участвуют Россия и Азербайджан для того, чтобы противодействовать этим очень негативным, деструктивным тенденциям», - сказала она.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и России существует программа действий.

«В соответствии с этой программой между министерствами иностранных дел двух стран ведутся консультации. Здесь имеется механизм политических консультаций, консультации по консульским вопросам. Мы очень рады, что консультации по информационным вопросам проводятся именно в Баку. Сегодняшние обсуждения прошли очень конструктивно», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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