В Баку прошли консультации между МИД Азербайджана и России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой мероприятий между министерствами иностранных дел Азербайджана и России, в Баку были проведены консультации по вопросам информационного обеспечения внешней политики.

Консультации с азербайджанской стороны возглавил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, а с российской – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Россией в духе стратегического партнёрства. В рамках консультаций обсуждались вопросы работы со средствами массовой информации и социальными сетями, сотрудничества в области цифровой дипломатии и проведён обмен опытом в областях, представляющих взаимный интерес. Также стороны подчёркнули важное значение продолжения консультаций в этом формате.

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