Президент Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-саудовской совместной комиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжения «Об утверждении нового состава Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи со стороны Азербайджанской Республики» от 11 июня 2008 года.
Согласно распоряжению, состав комиссии будет дан в следующей редакции:
Сопредседатель комиссии
министр финансов Азербайджана
Члены комиссии
заместитель министра иностранных дел Азербайджана
заместитель министра экономики Азербайджана
заместитель министра энергетики Азербайджана
заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
заместитель министра культуры Азербайджана
заместитель министра образования Азербайджана
заместитель министра здравоохранения Азербайджана
заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана
председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму
заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана
вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
заместитель председателя Центрального банка Азербайджана
вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Саудовская Аравия.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить Саудовской Аравии уведомление об изменении.
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