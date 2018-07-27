Президент Ильхам Алиев изменил состав азербайджано-саудовской совместной комиссии

27 июля 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжения «Об утверждении нового состава Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи со стороны Азербайджанской Республики» от 11 июня 2008 года.

Согласно распоряжению, состав комиссии будет дан в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

министр финансов Азербайджана

Члены комиссии

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра энергетики Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

заместитель министра здравоохранения Азербайджана

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Саудовская Аравия.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить Саудовской Аравии уведомление об изменении.

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