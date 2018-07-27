Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится среди почетных гостей второго дня фестиваля "Жара-2018" (версия 2)

27 июля 2018 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре отдыха Sea Breeze Resort в Баку участники второго дня Международного музыкального фестиваля «Жара-2018» прошли по красной дорожке.

Среди почетных гостей фестиваля «Жара-2018» была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Прошедшая по красной дорожке Лейла Алиева была представлена ведущим как муза фестиваля «Жара». Ведущий выразил восхищение ее позитивной энергией.

Лейла Алиева, отметив, что первый день фестиваля прошел на высоком уровне, пожелала прекрасного времяпровождения участникам и зрителям.

По красной дорожке прошли Сергей Кожевников с семьей, Григорий Лепс, группа The Jigits, Севда Алекперзаде, Согдиана, Стас Пьеха, Дарья Антонюк, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов с сыном, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Араз Агаларов с супругой и дочерью и другие.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, являющийся одним из организаторов фестиваля, отметил, что сегодня проведут свои юбилейные вечера Леонид Агутин, Сергей Пресняков и Валерия.

Прошедшие по красной дорожке исполнители поделились своими впечатлениями о фестивале, рассказали о творческих новинках.

Организаторы фестиваля – певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

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