Пашинян хочет втянуть в армянскую агрессию и Россию - депутат

БАКУ /Trend/ - Премьер Армении Никол Пашинян хочет втянуть в армянскую агрессию и Россию. Он считает, что факт оккупации должен быть продолжен под покровительством России, и признает, что без России Армения погибнет. Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, историк Муса Гасымлы сказал в субботу Trend, комментируя интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данное радиостанции «Эхо Москвы».

Последнее интервью Пашиняна свидетельствует о жалком положении Армении, сказал он.

Депутат добавил, что для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Армения, в первую очередь, должна вывести свои войска со всех оккупированных территорий Азербайджана, и агрессия должна быть прекращена. «Продолжение Азербайджаном на протяжении двадцати пяти лет переговоров с Арменией и является самой большой уступкой ей. Азербайджан намного сильнее Армении, и очень быстро может уничтожить ее вооруженные силы на поле боя», - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что Азербайджан не смирится с оккупацией, и не уступит ни пяди земли, поэтому оккупация должна быть прекращена. В противном случае вся ответственность за происходящее ляжет на Армению.

Сказав, что это интервью Пашиняна привлекло внимание и с других точек зрения, депутат добавил, что оно показало уровень армянского общества и то, какого управленца оно воспитало, а также истинное армянское двуличие. «Интервью Пашиняна, обошедшего молчанием факт военной оккупации со стороны Армении Нагорно-карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, показывает уровень его мышления и мировоззрения. Говоря о том, что он отправил служить сына на оккупированные территории другой страны, Пашинян напрямую подтверждает, что Армения - оккупант», - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что Пашинян фальсифицирует историю создания незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Историк напомнил, что еще до создания этого режима Азербайджан принял закон о своем суверенитете и Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) была в составе Азербайджана. Поскольку объявление незаконного режима противоречило законодательству Азербайджана, СССР и международному праву, верховный законодательный орган СССР аннулировал все соответствующие незаконные решения Армении и НКАО.

«Почему премьер-министр Армении, говоря о Сумгайыте, не вспоминает о более 30 убитых азербайджанских детях, которых французские спасатели нашли в газопроводах во время землетрясения в армянском Спитаке, о более чем 210 тысячах изгнанных из Армении азербайджанцах, погибших в горах от холода, о двух молодых азербайджанцах, убитых в Аскеране еще до сумгайытских событий? Ведь человек, который хочет мирного решения конфликта, прежде всего, должен быть искренен, завоевать доверие. А как можно верить фальсификатору?» - сказал Гасымлы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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