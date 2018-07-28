Азербайджанские снайперы продемонстрируют мастерство на конкурсе «Снайперский рубеж» (ФОТО/ВИДЕО)

28 июля 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018» на учебном полигоне Брест в Беларуси, завершился процесс приема оружия и подготовки к стрельбам, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

В конкурсе, который проходит с 28 июля по 9 августа, наряду с азербайджанскими снайперами, принимают участие команды из 18 стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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