Мехрибан Алиева: Проведение в Азербайджане чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины

28 июля 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку примет чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2021 году. Такое решение принял на своем очередном заседании, прошедшем на Фиджи, Исполком Международной Федерации гимнастики. В его работе принял участие и президент Европейского союза этого вида спорта Фарид Гаибов.

На протяжении трех последних лет столица Азербайджана проводила крупные старты среди летающих гимнастов – в 2016-2017 годах здесь проводились Кубки мира, а в этом сезоне состоялся чемпионат Европы, который стал одним из самых ярких событий в спортивной жизни. И вот теперь Баку доверен мундиаль 2021 года, который может стать новой вершиной в плане организации больших соревнований в республике.

Даты чемпионата уже известны – он пройдет 11-14 ноября и будет предварять Всемирные игры среди возрастных групп по прыжкам на батуте. Для летающих гимнастов старт в Баку будет первым значимым соревнованием после Олимпиады, поэтому можно говорить о том, что здесь выступят как многолетние лидеры, так и новые имена.

Комментируя решения Исполкома, глава FIG Моринари Ватанабе отметил следующее: «Мы рады, что доверили большие старты тем странам, которые ранее не проводили чемпионаты мира в этих дисциплинах – прыжках на батуте и акробатике. Это послужит дальнейшему развитию данных видов в этих регионах».

А президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что проведение в стране чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины, а также будет способствовать дальнейшему укреплению международных отношений в области спорта, сообщается в пресс-релизе FIG.

Таким образом, в ближайшие годы Азербайджан примет сразу два чемпионата мира по гимнастическим дисциплинам. В 2019 году здесь пройдет мировой форум среди "художниц", а в 2021-м – мундиаль по прыжкам на батуте и тамблингу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Терроризм на оккупированных территориях Азербайджана является источником нестабильности в СНГ - депутат
Политика 23 июля 18:51
Азербайджан является стабильной страной, где царит безопасность - Фикрет Садыхов
Политика 20 июля 18:18
Первый вице-президент: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, территориальная целостность нашей страны признана всем миром (ФОТО)
Политика 20 июля 12:43
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Одна из наших основных целей заключается в подготовке выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда
Политика 5 июля 18:30
Увеличено число помощников Первого вице-президента Азербайджана
Политика 27 июня 13:41
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали военный парад по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 26 июня 10:12
Лента новостей
Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому
Россия 14:45
МВФ: Налоговая реформа способствует созданию более качественных рабочих мест в Узбекистане
Бизнес 14:38
Доступ к Интернету получили медпункты отдаленных сел Туркестанской области
Казахстан 14:29
Китай вплотную приблизился к России в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана
Бизнес 14:22
АБР выделит Узбекистану крупный кредит на улучшение экономического управления
Бизнес 14:20
Азербайджанские снайперы продемонстрируют мастерство на конкурсе «Снайперский рубеж» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:17
ВБ поможет Узбекистану создать эксимбанк и агентство продвижения экспорта
Бизнес 14:16
История любви Влада Соколовского и Риты Дакота в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 14:16
Botas объявила тендер на строительство газопровода
Тендеры 14:08