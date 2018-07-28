Мехрибан Алиева: Проведение в Азербайджане чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины

БАКУ /Trend/ - Баку примет чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2021 году. Такое решение принял на своем очередном заседании, прошедшем на Фиджи, Исполком Международной Федерации гимнастики. В его работе принял участие и президент Европейского союза этого вида спорта Фарид Гаибов.

На протяжении трех последних лет столица Азербайджана проводила крупные старты среди летающих гимнастов – в 2016-2017 годах здесь проводились Кубки мира, а в этом сезоне состоялся чемпионат Европы, который стал одним из самых ярких событий в спортивной жизни. И вот теперь Баку доверен мундиаль 2021 года, который может стать новой вершиной в плане организации больших соревнований в республике.

Даты чемпионата уже известны – он пройдет 11-14 ноября и будет предварять Всемирные игры среди возрастных групп по прыжкам на батуте. Для летающих гимнастов старт в Баку будет первым значимым соревнованием после Олимпиады, поэтому можно говорить о том, что здесь выступят как многолетние лидеры, так и новые имена.

Комментируя решения Исполкома, глава FIG Моринари Ватанабе отметил следующее: «Мы рады, что доверили большие старты тем странам, которые ранее не проводили чемпионаты мира в этих дисциплинах – прыжках на батуте и акробатике. Это послужит дальнейшему развитию данных видов в этих регионах».

А президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что проведение в стране чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу поможет дальнейшей популяризации и развитию этой дисциплины, а также будет способствовать дальнейшему укреплению международных отношений в области спорта, сообщается в пресс-релизе FIG.

Таким образом, в ближайшие годы Азербайджан примет сразу два чемпионата мира по гимнастическим дисциплинам. В 2019 году здесь пройдет мировой форум среди "художниц", а в 2021-м – мундиаль по прыжкам на батуте и тамблингу.

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