Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI.

"Мой Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня трона.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на всестороннее развитие и дальнейшее укрепление азербайджано-марокканских отношений, углубление нашего сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного благополучия и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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