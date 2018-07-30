Президент Ильхам Алиев: Парафирование документа «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и ЕС важно для дальнейшего развития сотрудничества (версия 2)

30 июля 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Коснувшись связей Азербайджана и ЕС, глава государства с удовлетворением вспомнил недавний визит в Брюссель и встречу с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, отметив, что плодотворные переговоры, проведенные в ходе визита, и парафирование документа «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и ЕС важны для дальнейшего развития сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время парафирование этого документа еще раз продемонстрировало то, что Азербайджан придает большое значение связям с Европой. Отметив широкую повестку связей Азербайджана и ЕС, глава государства подчеркнул успешное развитие сотрудничества. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан также надежный партнер НАТО, и эта организация высоко оценивает участие Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар подчеркнул, что информирован о том, что встреча Президента Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Дональда Туска и мероприятия в Брюсселе прошли на очень хорошем уровне. Отметив расширяющиеся связи между ЕС и Азербайджаном, Тойво Клаар сказал, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества. С этой точки зрения он выразил надежду на подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС в ближайшее время.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества, вопросам, связанным с решением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, развитию связей в транспортной, торговой, туристической сферах.

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