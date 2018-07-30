Некоторые радикальные группы пытаются злоупотреблять толерантной средой в Азербайджане - депутат

30 июля 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – страна, где на самом высоком уровне не только в регионе, но и в мире обеспечиваются права и свободы человека, а также свобода вероисповедания и свобода совести.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, очень интересно, что группа радикальных элементов, обвиняющих Азербайджан в религиозной нетерпимости и жестоком обращении с религиозными деятелями, злоупотребляя этой толерантной средой, в действительности защищает подобных себе радикалов и террористов.

«Более того, политизируя этот вопрос, они пытаются шантажировать власть. Но делают это в такой примитивной форме, что понятно, от кого они получают заказ и с какой целью его исполняют. Поэтому ни верующие, ни общественные активисты не обращают внимания на эту антиазербайджанскую пропаганду. Эти «информационные террористы», активизировавшиеся в последнее время в соцсетях, в действительности поддерживают тех, кто осуществил физический террор в стране, они управляются из одного центра. Их цель - национальные и государственные интересы Азербайджана, развитие и стабильность страны. Но и это еще не все. Одна из основных целей этих «информационных террористов» - политическая власть», - сказал Бабаоглу.

Как сказал депутат, в стране существует армия грамотных и патриотичных верующих, которые не допустят, чтобы радикалы манипулировали религиозным сознанием. Но категорически нельзя предоставлять возможность тем, кто пытается превратить информационное пространство страны в средство информационного террора.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Неправильно политизировать музыкальный фестиваль "Жара" - Хикмет Бабаоглу
Политика 27 июля 15:41
Терроризм на оккупированных территориях Азербайджана является источником нестабильности в СНГ - депутат
Политика 23 июля 18:51
Визит президента Турции в Азербайджан сразу после инаугурации - крайне важное событие - депутат
Политика 10 июля 16:59
В основе гражданской солидарности - вера в Президента Азербайджана и его деятельность - депутат
Политика 5 июля 19:05
Продемонстрированное на военном параде вооружение и высокая боеготовность армии обеспечивают превосходство Азербайджана - депутат
Политика 27 июня 17:32
Турция вступила в важный этап своей новейшей политической истории - депутат
Политика 25 июня 16:58
Лента новостей
Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге
Бизнес 16:45
Если мировое сообщество считало бы процессы в Армении демократическими, то профинансировало бы реформы Пашиняна - эксперт
Политика 16:41
Самое продолжительное полное лунное затмение 21 века: вид с территории Китая (ФОТО)
Китай 16:41
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 16:32
Кыргызстан среди стран ЕАЭС больше всего увеличил экспорт товаров в Казахстан
Кыргызстан 16:31
Счетная палата Азербайджана сообщила о наиболее частых нарушениях
Экономика 16:26
На фестивале "ЖАРА" всегда хочется выглядеть роскошно - Жасмин (ФОТО)
Звёздный мир 16:24
На Филиппинах 13 человек погибли при наводнении
Другие страны 16:24
Дочери Григория Лепса и Евгения Гинера: От фестиваля "ЖАРА" к будущим успехам (ФОТО)
Звёздный мир 16:23