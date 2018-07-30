В Азербайджане отметят 80-летие народного артиста Гасана Мамедова

30 июля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея народного артиста Гасана Мамедова.

В ноябре 2018 года видному представителю театрального и киноискусства Азербайджана, лауреату государственных премий СССР и Азербайджана, народному артисту Гасану Агамамед оглу Мамедову исполняется 80 лет.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 80-летнего юбилея выдающегося мастера Гасана Мамедова министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 80-летнему юбилею народного артиста Гасана Мамедова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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