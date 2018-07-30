Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Всемирной организацией интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Меморандум о взаимопонимании подписан между правительством Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности пятого июня 2018 года.

Кабинету министров поручено после вступления в силу меморандума принять меры для реализации его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомление о завершении необходимых для вступления в силу меморандума внутригосударственных процедур.

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