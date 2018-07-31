Вугар Рагимзаде: «Агенты», прикрывающиеся религией, проводя антинациональную пропаганду, не добьются своих целей

31 июля 2018 00:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лица, прикрывающиеся религией, проводя антинациональную пропаганду, не добьются своих целей.

Об этом сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде

«Сегодня в Азербайджане отношения между религией и государством находятся на достаточно высоком уровне. Согласно Конституции республики, каждый гражданин обладает свободой вероисповедования. Государство создает все условия для обеспечения свободы вероисповедования, равно как и других свобод. В Азербайджане, являющимся правовым демократическим государством, нет никакого противостояния на религиозной почве, нет никакого притеснения религии или религиозных деятелей. К сожалению, за последние дни некоторые «заинтересованные круги», прикрываясь религией, пытаются вести антиазербайджанскую пропаганду, распространяют различные призывы, сообщают о нарушениях прав человека в стране, притеснениях религиозных деятелей. Конечно, это абсурд. Такие шаги направлены на подрыв стабильности в нашей стране. Однако, азербайджанское общество, интеллигенция, дают достойный отпор таким силам», - отметил Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что атмосфера толерантности, мультикультурализма, царящая в стране, достигнутые успехи во всех сферах, радуют друзей Азербайджана и беспокоят его врагов.

"Уже весь мир признает Азербайджан как толерантную страну, где царит атмосфера мультикультурализма и высоко ценит это. Представители различных национальностей и религий в нашей стране живут в условиях свободы, мира, безопасности. Видимо, это беспокоит некоторые "силы", - сказал Рагимзаде.

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