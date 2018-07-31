Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров ответят и за преступления, которые они совершили против азербайджанского народа - депутат

31 июля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хочется верить, что Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров ответят и за преступления, которые они совершили против азербайджанского народа.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

«В Азербайджане нет человека, который не знал бы Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Один десять лет был президентом Армении, другой столько же лет - начальником генштаба ВС Армении. Но мы знаем их не за занимаемые когда-то должности, а за особую роль в оккупации азербайджанских территорий, изгнании со своих родных мест наших соотечественников и их убийстве, совершении Ходжалинского геноцида. К сожалению, они до сих пор не наказаны за эти преступления. Но хотелось бы верить, что они обязательно ответят за них», - сказал Мирзазаде.

Депутат напомнил, что Кочарян уже арестован, ожидается арест и Хачатурова.

«Несмотря на то, что он возглавляет международную организацию России – Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они обвиняются в насильственном свержении конституционного строя в Армении в 2008 году. О преступлениях, совершенных в Карабахе, не упоминается, но вопрос, связанный с Кочаряном и Хачатуровым, показывает, что те, кто совершил преступления против другого народа, никогда не смогут принести счастья своему народу. Преступник всегда остается преступником. Он обязательно совершает преступление даже против своего народа. Происходящее в Армении - нюансы внутренней политики, но история еще раз доказала, что те, кто совершил преступления против человечности, не остаются безнаказанными», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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