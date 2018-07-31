В воинских частях Азербайджана в прифронтовой зоне продолжаются строительные работы (ФОТО)

31 июля 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в воинских частях продолжаются строительные работы, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, посетив воинские части в прифронтовой зоне, осмотрели ряд строящихся военных объектов.

Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи. Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях.

Генерал-полковник Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, военно-медицинские учреждения, а также автопарк и парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.

Министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные на азербайджанскую армию Верховным главнокомандующим, и дал соответствующие указания в связи с выполнением предстоящих задач, улучшением условий службы, оказанием военнослужащим медицинской службы на высоком уровне, а также по ряду других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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