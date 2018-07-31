Президент Ильхам Алиев поздравил швейцарского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии Алена Берсе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Швейцарской Конфедерации. Верю, что расширение дружественных связей, углубление взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией и впредь будет служить интересам наших народов. В столь радостный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Швейцарии – постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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