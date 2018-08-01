Президент Ильхам Алиев учредил Фонд развития предпринимательства Азербайджана (версия 2)

1 августа 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства в Азербайджане.

Согласно указу, с целью совершенствования механизма поддержки развитию предпринимательства, создания новых промышленных, перерабатывающих и инфраструктурных предприятий в ненефтяном секторе, опирающихся на инновационные технологии, финансирования экспортных операций, ускорения инвестирования в реальный сектор и расширения возможностей выхода на финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, функционирующих в частном секторе, ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства.

В подчинении министерства экономики учреждается публичное юридическое лицо Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики.

Утверждаются Устав и Порядок использования средств Фонда.

Для общего руководства и осуществления контроля над работой Фонда создается Наблюдательный совет из девяти человек на основе деятельности на общественных началах. Пять членов Наблюдательного совета назначает министерство экономики, четверых членов – по одному от министерства финансов, министерства по налогам, министерства труда и социальной защиты населения и Палаты надзора за финансовыми рынками.

Председатель Наблюдательного совета назначается и освобождается от должности министром экономики.

Текущее руководство над работой Фонда осуществляет правление.

Назначение и освобождение с должности членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется министром экономики.

Уставный фонд Фонда составляет 1 094 254 581 манат, и формируется из выделенного ему имущества, а также средств, выделенных из государственного бюджета.

Осуществление полномочий учредителя Фонда поручается нижеследующим лицам.

Президент Азербайджана утверждает Устав Фонда, устанавливает размер Уставного фонда, реорганизует и упраздняет Фонд.

Министерство экономики, с согласования с Президентом Азербайджана, определяет структуру Фонда, фонд заработной платы, численность работников, формы и размеры оплаты труда, утверждает штатное расписание Фонда в пределах определенной структуры, фонда заработной платы и численности работников.

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