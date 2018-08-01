Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании государственных центров аграрного развития

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании государственных центров аграрного развития.

Согласно указу, с целью обеспечения единого управления и эффективной организации координации местных отделений министерства сельского хозяйства, налаживания сервис-ориентированной деятельности в аграрной области, усиления работы с фермерами, осуществления просвещения в связи с использованием электронных услуг и инновационных технологий, определения направления деятельности сельхозпроизводителей на базе районных и городских управлений министерства создаются государственные центры аграрного развития.

Министерству сельского хозяйства поручено утвердить Положение государственных центров аграрного развития, создать соответствующую систему по мониторингу и оценке их деятельности.

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