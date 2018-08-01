Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане следующий год будет годом ускоренного развития

1 августа 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следующий год будет годом ускоренного развития.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

«Таким образом, наши финансовые возможности еще более расширяться, и, воспользовавшись этими средствами для решения стоящих перед страной главных задач, инфраструктурных проектов и в то же время и в первую очередь для решения социальных вопросов, мы сможем решить ваши проблемы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что социальная политика в Азербайджане является одним из приоритетных вопросов.

«Я неоднократно говорил, что в центре всей нашей работы стоит гражданин Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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