Президент Ильхам Алиев предоставил ряду деятелей кино персональную пенсию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий Президента ряду деятелей кино.
Согласно распоряжению, Аблучу Энверу Абасгулу оглу, Гамбарову Рафаилу Алиевичу, Мамедову Беюкаге Зейнал оглу за многолетнюю плодотворную деятельность в области киноискусства предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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