Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит политику изоляции Армении

1 августа 2018 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит политику изоляции, и воспользовавшись всеми средствами еще больше расшатает Армению.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

«Если руководство Армении и в дальнейшем будет заниматься затягиванием переговоров, мы продолжим нашу политику изоляции, и воспользовавшись всеми средствами еще больше расшатаем Армению», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что немалую роль в падении режима криминальной хунты в Армении сыграл и Азербайджан.

«Первый удар, который привел их к падению и к пропасти, был нанесен два года тому назад. Апрельские бои полностью вывели из строя их прогнившие устои, и после этого режим криминальной хунты начал двигаться к пропасти. Никто не должен забывать об этом», - отметил Президент Азербайджана.

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