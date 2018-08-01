Президент Ильхам Алиев: Если Армения хочет мира, то армянские солдаты должны покинуть азербайджанские земли

БАКУ /Trend/ - Если Армения хочет мира, то армянские солдаты должны покинуть азербайджанские земли.

Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

«Что касается решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то есть только один путь его решения: должна быть восстановлена территориальная целость нашей страны. Нагорный Карабах является нашей исконной исторической землей. Об этом свидетельствует история, свидетельствует международное право, и все государства мира признают и поддерживают территориальную целостность нашей страны. В прошлом месяце в документе «Приоритеты сотрудничества», парафированном между Европейским союзом и Азербайджаном, была продемонстрирована очень большая поддержка Азербайджану в связи с территориальной целостностью, суверенитетом, неприкосновенностью границ Азербайджана. Это наша очередная дипломатическая победа», - сказал глава государства.

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