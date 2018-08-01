БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи гибелью российских журналистов в ЦАР.
Соболезнование опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибших в ЦАР российских журналистов", - говорится в соболезновании МИД.
Отметим, что вчера появилось сообщение, что в ЦАР были убиты трое российских журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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