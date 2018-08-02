Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В среду в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о том, что министерство приобрело в целом 35 квартир в здании, построенном Кооперативом жилищного строительства «ША Иншаатчи». 23 из этих квартир предоставляются инвалидам Карабахской войны, а 12 – семьям шехидов.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах.

Квартиры, обеспеченные постоянным газом, водой и светом, отремонтированы на высоком уровне, установлено все необходимое оборудование, в том числе кухонная мебель. Кроме того, в квартирах установлена отопительная система комби.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с инвалидами и членами семей шехидов.

Глава государства выступил на встрече.

«Сегодня в новом жилом комплексе, построенном в поселке Локбатан, инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов предоставляется 35 квартир. Государство приобрело эти квартиры и дарит вам их. В то же время сегодня вам предоставляется 136 легковых автомобилей. Это тоже очередной подарок государства вам.

Должен сказать, что в течение последних двадцати лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир. Предоставлено более шести тысяч легковых автомобилей. То есть это проявление заботы государства о вас, и эта политика продолжается и сегодня. Как я сказал, сегодня предоставляется 35 квартир. Однако цифра, предусмотренная до конца года, - это дополнительные 170 квартир и частных домов. Вместе с тем, если учесть, что в очереди все еще есть достаточно людей, - около 4 тысяч человек стоят в очереди, - то я приму решение о выделении дополнительных средств и приобретении в этом году еще как минимум 300 квартир. Таким образом, до конца года около 500 человек, живущих в нужде, будут обеспечены квартирами. Мы должны постараться в скором времени завершить эту программу. Разумеется, для того, чтобы добиться этого, нужно достаточно финансовых средств. В пределах возможностей мы обеспечим, организуем эти средства и предоставим вам квартиры. Семьи шехидов, инвалидов войны, которые все еще не обеспечены квартирами, обязательно получат их.

Государство проводит свою политику. Решаются также проблемы занятости людей из этой категории. Как вам известно, сейчас мы приступили к реализации широкомасштабной программы самозанятости. Ежегодно как минимум 7 тысяч семей будут охвачены этой программой. Каждой семье будут предоставлены принадлежности, средства, оборудование различного назначения стоимостью как минимум 5 тысяч манатов, чтобы они смогли наладить свой бизнес, свое дело. Дано указание о том, чтобы и инвалиды войны, семьи шехидов обязательно были охвачены этой программой. Эта работа уже началась, проводятся учебные курсы. Таким образом, мы внесем очень серьезный вклад и в решение проблемы занятости.

Успешно проводится социальная политика нашего государства. Наглядным примером тому является проделанная работа. Приведенные мною цифры свидетельствуют о том, что государство всегда рядом с вами. В то же время, у нас есть наши соотечественники - переселенцы, беженцы, пострадавшие от войны и оккупации. Они тоже окружены заботой государства. За последние годы возведено около 100 поселков. Около трехсот тысяч переселенцев обеспечены домами, квартирами. Эта политика продолжается. В этом году в поселке Гобу Гарадагского района был возведен новый поселок для переселенцев на 1000 квартир. Там тоже создана вся инфраструктура, построена школа, нашли решение все необходимые вопросы. А до конца года 4 тысяч семей переселенцев - примерно 20 тысяч человек будут обеспечены новыми квартирами. То есть, если мы учтем только эти проекты, то увидим, какая большая забота оказывается и сколько средств расходует государство для достижения этих целей.

Эта политика будет продолжена. Социальная политика является одним из приоритетных вопросов в Азербайджане. Я неоднократно говорил, что в центре всех наших дел находится гражданин Азербайджана. Особенно приоритетными для нас являются вопросы, связанные со слабозащищенными в социальном плане гражданами, людьми, пострадавшими от оккупации, ставшими инвалидами, потерявшими близких, их бытом, занятостью, уровнем жизни. Мы решаем эти вопросы в пределах возможностей. Могу сказать, что среди государств, пострадавших от оккупации и этнической чистки, в Азербайджане работа, проводимая в этой области, находится на самом высоком уровне. Это отмечают и международные организации, и ООН, и опыт Азербайджана приводится как пример для многих стран. Возможно, в мире нет второй такой страны, которая проявляла бы столько заботы и внимания к своим гражданам. Это еще раз отражает намерение нашей политики. Эта политика будет продолжена. Еще раз хочу сказать, что сегодня все стоящие в очереди люди из этой категории в пределах возможностей будут обеспечиваться квартирами, домами, машинами.

Что касается нашего экономического потенциала, - потому что, всю эту работу мы выполняем за счет своих внутренних возможностей, ниоткуда не получаем помощи, - то наша экономика развивается. В этом году также будут хорошие результаты. На следующий год будут еще лучшие результаты. Уже даны предварительные прогнозы. Следующий год будет годом стремительного развития. Таким образом, наши финансовые возможности еще более расширятся, и мы, использовав эти средства для решения основных задач, стоящих перед страной, инфраструктурных проектов, а также и в первую очередь социальных вопросов, решим ваши проблемы.

Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то оно имеет один путь: территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Нагорный Карабах – наша исконная историческая земля. Об этом говорит история, говорит международное право, и все государства мира признают и поддерживают территориальную целостность нашей страны. В парафированном в прошлом месяце между Европейским Союзом и Азербайджаном документе «Приоритеты партнерства» была выражена очень большая поддержка Азербайджану в связи с территориальной целостностью, суверенитетом страны, неприкосновенностью ее границ. Эта наша очередная дипломатическая победа. В то же время в принятой в прошлом месяце декларации по итогам саммита НАТО указана поддержка территориальной целостности Азербайджана. То есть, это очень серьезные политические документы, отражающие правду, международное право. В то же время это очень серьезные сигналы, направленные стране-оккупанту. Пусть они знают, что влиятельные международные организации держат этот вопрос в центре внимания и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Урегулирование конфликта может и должно быть только на основе этих принципов.

Государство-оккупант сейчас переживает тяжелые дни. Режим криминальной хунты, руководивший Арменией 20 лет, пал. Их оккупационная политика потерпела крах. Основная причина того, что они оказались в таком положении – оккупационная политика. Потому что, если бы не оккупационная политика, то Армения не была бы изолирована от региональных проектов, и, таким образом, могла бы воспользоваться нашими возможностями. Именно из-за оккупационной политики Армения сегодня находится в таком тяжелом, изолированном положении, и нет никаких перспектив для экономического развития. До тех пор, пока отношения с Азербайджаном не нормализуются. А нормализация имеет один путь – государство-оккупант немедленно и безоговорочно должно покинуть наши земли. Одна из самых влиятельных структур мира – Совет Безопасности ООН 25 лет назад принял резолюции, в которых отчетливо указывается, что армянские вооруженные силы немедленно, безоговорочно должны быть выведены с азербайджанских земель. Эти резолюции в силе и останутся в силе. Поэтому путь для урегулирования конфликта таков.

Новое правительство Армении должно хорошо понимать это. Оно не должно допускать ошибки прежнего режима криминальной хунты. Правда, новое правительство сейчас больше занято внутренними делами, однако я должен отметить, что озвучиваемые ими противоречивые заявления вызывают удивление и у нас, и у стран и международных организаций, занимающихся этим вопросом. Так как эти исключающие друг друга заявления непонятны. С одной стороны, говорят, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с самопровозглашенным режимом Нагорного Карабаха. Это вообще неприемлемо, и сторона, выступающая с таким предложением, заведомо знает, что оно не будет принято. С другой стороны, это предложение никогда не будет принято посредниками. С третьей стороны, спустя некоторое время после этого заявления министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречаются и начинают переговоры. То есть, это полностью исключающие друг друга, противоречащие друг другу подходы. Разумеется, мы понимаем, что новому правительству нужно определенное время, чтобы правильно проанализировать практику, существующую в международных отношениях. Однако, конечно же, эти заявления являются очередными ударами, нанесенными по мирному процессу, и вся ответственность ложится на руководство Армении. Потому что они намерены продолжать оккупационную политику. Пока мы можем прийти к такому выводу.

В то же время из Армении звучат и призывы к миру, и мы слышим эти призывы. Конечно, мы тоже хотим мира, но мы хотим наши земли. Пока наши земли не будут возвращены, мира не будет, и новое руководством Армении должно очень хорошо это понимать. Если они хотят мира, то армянский солдат должен покинуть наши земли. Что делает армянский солдат на азербайджанской земле?! Граждане Азербайджана, пострадавшие, погибшие, ставшие инвалидами из-за войны, погибли, стали инвалидами на своей, а не на армянской земле. Поэтому есть один путь урегулирования конфликта - оккупационные силы должны быть немедленно и безоговорочно выведены с наших земель. Тогда в регионе установится мир. Тогда между Арменией и Азербайджаном могут наладиться связи. Тогда геополитическая ситуация в регионе может полностью измениться и может установиться устойчивый мир.

Мы хотим этого. Однако в то же время, как я сказал, скорейшее и поэтапное урегулирование конфликта зависит от освобождения наших земель. Мы требуем этого, и международное право также требует этого. Мы не отступим от нашей политики. Если руководство Армении и впредь будет заниматься затягиванием переговоров, мы продолжим нашу изоляционную политику, использовав все средства, еще больше расшатаем Армению. Потому что роль Азербайджана в крахе режима криминальной хунты тоже не мала. Первый удар, который их расшатал и повел к пропасти, был нанесен два года назад. Апрельские бои полностью вывели из строя их прогнившие устои, и после этого режим криминальной хунты начал идти к пропасти. Этого никто не должен забывать. Два года назад эти бои продолжались всего 4-5 дней, но, несмотря на это, мы освободили от оккупантов две тысячи гектаров земли и сейчас контролируем тысячи гектаров земли. Мощь Азербайджанской армии мы продемонстрировали на проведенном в июне военном параде. Сегодня Азербайджанская армия с точки зрения технического оснащения, боеспособности, вооружения входит в число сильнейших армий в мировом масштабе, в редких странах имеются такие возможности, как у нас. Наши военные победы продолжаются. В мае этого года в результате успешной нахчыванской операции от оккупантов были освобождены 11 тысяч гектаров земли. Сейчас туда возвращается жизнь, будут проведены посевные работы.

Мы продолжим нашу политику, мы должны стать еще сильнее. Все международные организации поддерживают нас в международной и политической плоскости. В экономической сфере разница между Арменией и Азербайджаном как между небом и землей. И возможности, продемонстрированные на военном параде, и отвага, героизм, проявленные на поле боя, показали кто есть кто и кто на что способен. Мы используем и будем использовать все эти возможности. Мы никогда не смиримся с этой ситуацией. Еще раз хочу сказать: руководству Армении следует знать - если оно хочет мира, то должно добровольно покинуть наши земли.

А вам Азербайджанское государство и дальше будет оказывать заботу и внимание. Можете быть уверены в этом. Мы приложим все усилия, чтобы стоящие сегодня в очереди семьи шехидов, ветераны войны в скором времени, как и вы, были обеспечены квартирами и машинами.

Я от всего сердца поздравляю, приветствую вас, желаю вам здоровья, счастья»,- сказал Президент Азербайджана.

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Президент Ильхам Алиев вручил владельцам документы на квартиры и ключи от автомобилей.

В целом, 136 гражданам были предоставлены автомобили «Хазар LX». 110 из них – лица, ставшие инвалидами во время защиты территориальной целостности и независимости нашей страны, а 26 – инвалиды Великой Отечественной войны и Чернобыля. Автомобили «Хазар LX» произведены ООО «Азермаш», действующем в Нефтчалинском промышленном парке. В рамках принципов социальной ответственности компания дополнительно предоставила еще три автомобиля.

Президент Ильхам Алиев всегда сохраняет в центре внимания решение жилищно-бытовых вопросов лиц, нуждающихся в социальной защите. По поручению главы государства принимаются последовательные меры по улучшению условий жизни лиц данной категории. Забота об инвалидах, ветеранах войны и семьях шехидов стала одним из приоритетов государственной политики в нашей стране. Благодаря реализуемым в этой сфере проектам с каждым днем улучшается социальное положение тысяч людей данной категории. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, также вносит важный вклад в работу, проводимую в этой сфере. По инициативе и при поддержке Фонда реализуются очень важные проекты, направленные на решение проблем людей, нуждающихся в социальной заботе. Вручение сегодня в поселке Локбатан Гарадагского района ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов является очередным свидетельством заботы Президента Ильхама Алиева о людях данной категории.

В заключение была сделана фотография на память.

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