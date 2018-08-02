Противоречивые заявления Еревана усложняют решение карабахского конфликта - эксперт

2 августа 2018 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Противоречивые заявления Еревана по поводу урегулирования карабахского конфликта не дают оснований говорить о том, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении будет легкой и решит многие вопросы.

Об этом сказал Trend известный азербайджанский политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя предстоящую встречу министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам политолога, правительство Армении пока нацелено на привлечение карабахских сепаратистов к переговорному процессу, и в то же время в Ереване говорят о мире и делают неясные высокопарные заявления по поводу решения карабахского конфликта.

«К тому же не стоит забывать, что эта не специальная встреча, организованная в рамках Минской группы сопредседателей, она проводится на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где очень часто многие встречи, к сожалению, носят формальный характер. Но я думаю, что встреча с армянским министром иностранных дел дает нам еще одну возможность довести до армянской стороны нашу принципиальную и четкую позицию, основанную на нормах и принципах международного права по решению многолетнего конфликта. Армянская сторона должна понять, что армянскому солдату на оккупированных азербайджанских территориях делать нечего. И пока армянские военнослужащие находятся на территории Азербайджана, никакой договоренности быть не может. Я думаю, что наш министр на профессиональном уровне доведет эту позицию азербайджанской стороны с тем, чтобы в Ереване было полное и окончательное понимание того, что требует азербайджанская сторона», - сказал политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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