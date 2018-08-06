Задержан один из активных участников гянджинских событий (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, житель Гянджи Исмайлов Исмаил Кямиль оглу (1994), находившийся в розыске в связи с подозрением в активном участии в событиях в Гяндже 1 августа 2018 года, был задержан при попытке перехода госграницы на территорию Грузии через пропускной пункт «Шихлы», и передан министерству внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, распространенном в понедельник.

Только за 2018 год на государственной границе Азербайджана были задержаны и переданы соответствующим органам 3811 лиц, объявленных в розыск правоохранительными органами.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным до сегодняшнего дня следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск.

У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены, и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.