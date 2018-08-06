Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индонезийскому коллеге

6 августа 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в вашей стране. В связи с этой трагедией от своего имени лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в соболезновании главы государства.

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