Трамп доверяет стратегии Азербайджана - эксперт

8 августа 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исключение официальным распоряжением Президента США «Шах Дениз-2» и «Южного газового коридора» из сферы действия антииранских санкций является международным событием.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər" Айдын Гулиев.

Гулиев отметил, что больше нет беспокойства по поводу того, что санкции могут также коснуться Азербайджана из-за того, что иранская компания NIKO владеет 10-процентной долей в «Шах Дениз-2».

«В то же время угасли надежда армянских политиков и пропагандистов на то, что важный проект Азербайджана может подпасть под санкции. Известное распоряжение Трампа является не только демонстрацией приверженности США интересам энергетической безопасности своих европейских союзников, но и еще одним проявлением постоянной поддержки энергетической политики Азербайджана. Решение США можно считать шагом, направленным на точные и перспективные цели энергетической дипломатии Азербайджана . Мы видим признаки нового успеха глобальной энергетической дипломатии Азербайджана», - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что Трамп во всех своих официальных письмах в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева особо подчеркивает "Южный газовый коридор», и этот факт имеет особое значение.

«Нет сомнений в том, что последнее распоряжение, считающееся выражением проведения правительством Трампа совместно с Президентом Ильхамом Алиевым взвешенной политики во всех проектах, также сыграет значительную роль», - сказал Гулиев.

По его словам, Президент Трамп конкретно показал, что он твердо полагается на проводимую Президентом Ильхамом Алиевым от имени Азербайджана стратегию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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