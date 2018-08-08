Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Бахрейн в стране Эбрахима Юсуфа Аль-Абдуллаха.

Посол Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах обошел строй почетного караула.

Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Бахрейном. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период деятельности в качестве посла в нашей стране Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах встретится с представителями различных структур Азербайджана, и эти встречи дадут хорошие результаты.

Доведя до главы нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил, что в Королевстве Бахрейн с большим интересом наблюдают за успехами, достигнутыми в последние годы азербайджанским народом под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

Посол Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил необходимость расширения экономических и торговых связей между нашими странами, а также важность развития связей в культурной сфере.

Подчеркнув, что между Aзербайджаном и Бахрейном есть много схожих черт, посол отметил, что обе страны прилагают усилия для укрепления своей независимости и территориальной целостности, а также поощрения межцивилизационного диалога, сосуществования в условиях мира и спокойствия .

Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил, что политическая воля, проявляемая Президентом Азербайджана и Королем Бахрейна во имя развития наших связей, создает хорошую почву для развития двусторонних отношений, и международное сообщество с большим доверием относится к нашим странам.

Посол также сказал, что Азербайджан является одним из ведущих финансовых центров на постсоветском пространстве, а Бахрейн – на Ближнем Востоке, и это создает хорошую почву для расширения экономического сотрудничества.

Подчеркнув наличие широких возможностей для развития политических связей, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил поддержку нашими государствами друг друга в международных организациях в различных вопросах, в том числе вопросах суверенитета, независимости, территориальной целостности наших стран, солидарность, проявляемую в ООН, Организации исламского сотрудничества и других структурах. Подчеркнув, что Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности, и это высоко оценивается Организацией исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев сказал, что прошлый год был объявлен в нашей стране «Годом исламской солидарности», отметил очень успешное проведение IV Игр исламской солидарности, подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению единства и взаимной поддержки между мусульманскими странами. Коснувшись важности расширения торгово-экономических связей и взаимного экспорта, глава государства отметил, что имеется большой потенциал и в сфере туризма, число туристов, прибывающих в Азербайджан из Бахрейна, неуклонно растет.

Глава государства выразил признательность за приветствия и наилучшие пожелания Короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, просил передать его приветствия и наилучшие пожелания Королю Бахрейна.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Азербайджане Мохаммеда Шарифа Аниса.

Посол Мохаммед Шариф Анис обошел строй почетного караула.

Мохаммед Шариф Анис вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что между Азербайджаном и Шри-Ланкой существуют очень хорошие политические связи, глава государства выразил удовлетворение тем, что наши страны поддерживают друг друга в международных организациях.

Указав на важность развития связей в экономической сфере, глава государства сказал, что для этого имеется хороший потенциал. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период деятельности Мохаммеда Шарифа Аниса в качестве посла будут проведены плодотворные встречи с соответствующими структурами Азербайджана и организованы взаимные визиты для определения задач по дальнейшему укреплению связей между нашими странами.

Мохаммед Шариф Анис передал главе государства приветствия Президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки. Коснувшись значения развития двусторонних отношений в различных направлениях, посол сказал, что приложит все усилия для расширения связей в торговой и промышленной сферах.

Отметив, что Азербайджан является одним из прекраснейших туристических мест в регионе, посол подчеркнул наличие широких возможностей для налаживания сотрудничества между Шри-Ланкой и Азербайджаном в этой сфере. В то же время посол отметил необходимость изучения возможностей в области взаимных инвестиций.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Мохаммед Шариф Анис внесет вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки, просил передать и его приветствия Президенту и премьер-министру Шри-Ланки.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла КНДР Ким Хен Джуна.

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