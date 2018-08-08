Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Бахрейн в стране Эбрахима Юсуфа Аль-Абдуллаха.

Посол Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах обошел строй почетного караула.

Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Бахрейном. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период деятельности в качестве посла в нашей стране Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах встретится с представителями различных структур Азербайджана, и эти встречи дадут хорошие результаты.

Доведя до главы нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил, что в Королевстве Бахрейн с большим интересом наблюдают за успехами, достигнутыми в последние годы азербайджанским народом под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева.

Посол Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил необходимость расширения экономических и торговых связей между нашими странами, а также важность развития связей в культурной сфере.

Подчеркнув, что между Aзербайджаном и Бахрейном есть много схожих черт, посол отметил, что обе страны прилагают усилия для укрепления своей независимости и территориальной целостности, а также поощрения межцивилизационного диалога, сосуществования в условиях мира и спокойствия .

Эбрахим Юсуф Аль-Абдуллах отметил, что политическая воля, проявляемая Президентом Азербайджана и Королем Бахрейна во имя развития наших связей, создает хорошую почву для развития двусторонних отношений, и международное сообщество с большим доверием относится к нашим странам.

Посол также сказал, что Азербайджан является одним из ведущих финансовых центров на постсоветском пространстве, а Бахрейн – на Ближнем Востоке, и это создает хорошую почву для расширения экономического сотрудничества.

Подчеркнув наличие широких возможностей для развития политических связей, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил поддержку нашими государствами друг друга в международных организациях в различных вопросах, в том числе вопросах суверенитета, независимости, территориальной целостности наших стран, солидарность, проявляемую в ООН, Организации исламского сотрудничества и других структурах. Подчеркнув, что Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности, и это высоко оценивается Организацией исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев сказал, что прошлый год был объявлен в нашей стране «Годом исламской солидарности», отметил очень успешное проведение IV Игр исламской солидарности, подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению единства и взаимной поддержки между мусульманскими странами. Коснувшись важности расширения торгово-экономических связей и взаимного экспорта, глава государства отметил, что имеется большой потенциал и в сфере туризма, число туристов, прибывающих в Азербайджан из Бахрейна, неуклонно растет.

Глава государства выразил признательность за приветствия и наилучшие пожелания Короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, просил передать его приветствия и наилучшие пожелания Королю Бахрейна.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Азербайджане Мохаммеда Шарифа Аниса.

Посол Мохаммед Шариф Анис обошел строй почетного караула.

Мохаммед Шариф Анис вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что между Азербайджаном и Шри-Ланкой существуют очень хорошие политические связи, глава государства выразил удовлетворение тем, что наши страны поддерживают друг друга в международных организациях.

Указав на важность развития связей в экономической сфере, глава государства сказал, что для этого имеется хороший потенциал. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период деятельности Мохаммеда Шарифа Аниса в качестве посла будут проведены плодотворные встречи с соответствующими структурами Азербайджана и организованы взаимные визиты для определения задач по дальнейшему укреплению связей между нашими странами.

Мохаммед Шариф Анис передал главе государства приветствия Президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки. Коснувшись значения развития двусторонних отношений в различных направлениях, посол сказал, что приложит все усилия для расширения связей в торговой и промышленной сферах.

Отметив, что Азербайджан является одним из прекраснейших туристических мест в регионе, посол подчеркнул наличие широких возможностей для налаживания сотрудничества между Шри-Ланкой и Азербайджаном в этой сфере. В то же время посол отметил необходимость изучения возможностей в области взаимных инвестиций.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Мохаммед Шариф Анис внесет вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалы Сирисены и премьер-министра Шри-Ланки, просил передать и его приветствия Президенту и премьер-министру Шри-Ланки.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла КНДР Ким Хен Джуна.

Посол Ким Хен Джун обошел строй почетного караула.

Ким Хен Джун вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил необходимость усиления взаимодействия и укрепления сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Выразив также надежду на продолжение активного сотрудничества в международных организациях, в первую очередь, в ООН и Движении неприсоединения, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил проведенную в этом году в Азербайджане конференцию Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел и встречу в рамках мероприятия с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Сообщив, что в следующем году Азербайджан примет саммит этой организации, глава государства выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения будут и дальше развиваться в различных форматах.

Посол Ким Хен Джун в первую очередь передал главе государства приветствия Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и Председателя Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики. Отметив, что дружественные связи между Корейской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой опираются на исторические традиции, посол подчеркнул, что основа наших двусторонних отношений была заложена руководителем Ким Ир Сеном и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Посол подчеркнул, что после восстановления Азербайджанской Республикой государственной независимости одной из первых стран, признавших ее суверенитет, была Корейская Народно-Демократическая Республика, в эти годы наши связи развивались.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и Председателя Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики, просил передать и его приветствия Председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну и Председателю Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики.

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