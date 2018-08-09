Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

9 августа 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2019 году в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно распоряжению, в связи с проведением в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО создается Организационный комитет.

В состав комитета входят: председатель Оргкомитета - министр культуры; члены комитета - первый замминистра финансов, первый замминистра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра иностранных дел, замминистра внутренних дел, замминистра образования, замминистра молодежи и спорта, замминистра здравоохранения, замминистра культуры, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель начальника Службы государственной безопасности, заместитель начальника Государственной миграционной службы, заместитель начальника Государственной пограничной службы, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; председатель Наблюдательного совета Государственного рекламного агентства, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД Азербайджана, генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, заместитель главы Исполнительной власти города Баку, председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), председатель ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание", вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии", первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева.

Оргкомитету поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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