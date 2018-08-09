Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по проведению обязательной диспансеризации детей на 2018-2022 годы".

Министерству здравоохранения поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных Госпрограммой; раз в год информировать Президента о ходе исполнения Государственной программы; Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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