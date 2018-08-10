В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.

Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Эмомали Рахмону, члены таджикской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.

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