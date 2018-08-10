В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.
Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Эмомали Рахмону, члены таджикской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.