Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Таджикистаном есть хорошая почва для усиления сотрудничества (версия 2)

10 августа 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Таджикистаном существует хорошая почва для усиления сотрудничества.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече один на один в Баку с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«В преддверии этого визита наши делегации провели очень активную работу, обсудили многие вопросы по торгово-экономическому развитию, транспортной инфраструктуре. Есть хорошая почва для усиления сотрудничества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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