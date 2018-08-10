Президент Таджикистана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (версия 2)

10 августа 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, в пятницу почтил в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Высокий гость возложил цветы и к могилам выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Затем Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Президент Эмомали Рахмон посетил могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Высокий гость возложил венок к "Вечному огню".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.

Высокий гость, обозревший панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Таджикистана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Политика 12:39
Президент Таджикистана: Азербайджан - важный для нас партнер в Кавказском регионе
Политика 12:33
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Таджикистаном есть хорошие предпосылки для наращивания сотрудничества (ФОТО)
Политика 09:06
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана (ФОТО)
Политика 09:00
Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 9 августа 20:36
Таджикистан предложит Азербайджану увеличить транзит алюминия
Бизнес 8 августа 10:26
Лента новостей
Число авиарейсов из Узбекистана в Россию повышается
Туризм 13:51
В Нигерии 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 13:51
Рынок недвижимости Баку возобновил рост
Бизнес 13:45
ОЭС готовит презентацию газопроводного проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия
Энергетика 13:39
Цены на авторынке Баку в июле незначительно выросли
Бизнес 13:26
В Германии отменили 250 рейсов из-за забастовки пилотов Ryanair
Европа 13:11
Стартовали Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:10
Корейцы построят в Узбекистане гольф-клубы и гостевые дома
Бизнес 12:57
Азербайджан приступил к крупным поставкам огнестойких кабелей в Казахстан (ФОТО)
Бизнес 12:42