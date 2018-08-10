Азербайджан и Таджикистан подписали 12 документов (ФОТО) (версия 2)

10 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу по завершении встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Совместную декларацию глав государств.

«Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Государственным комитетом по управлению инвестициями и госимуществом Таджикистана» подписали исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев и председатель Госкомитета по управлению инвестициями и госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода.

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