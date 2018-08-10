Азербайджан и Таджикистан подписали 12 документов (ФОТО) (версия 3)

10 августа 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу по окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали подписали Совместное заявление.

«Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана» подписали исполняющий обязанности президента AZPROMO Юсиф Абдуллаев и председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода.

«Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской промышленной корпорацией и Государственным унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания» (TALKO)» подписали генеральный директор ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» Кямран Набизаде и председатель Совета директоров Государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания» Кабир Шерали.

«Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» и Комитетом телевидения и радиовещания при правительстве Таджикистана подписали председатель ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Ариф Алышанов и председатель Комитета телевидения и радиовещания при правительстве Таджикистана Махмадсаид Шохиен.

«Меморандум о взаимопонимании между компаниями SOCAR и TALKO по поставке нефтяного кокса» подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель Совета директоров Государственного унитарного предприятия «Таджикская алюминиевая компания» Кабир Шерали.

«Соглашение между Государственной пограничной службой Азербайджана и Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана об обучении военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в Академии Государственной пограничной службы Азербайджана» подписали начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев и первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, командующий пограничными войсками Раджабали Рахмонали.

«Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Таджикистана в области ветеринарии» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и председатель Комитета продовольственной безопасности Таджикистана Фарход Камолзода.

«Протокол между министерством образования Азербайджана и министерством образования и науки Таджикистана о взаимном выделении ежегодных образовательных квот» подписали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов и министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.

«Соглашение о сотрудничестве между министерством экономики Азербайджана и министерством торговли и экономического развития Таджикистана» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

«Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Таджикистана в области промышленности и новых технологий» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобозода.

«Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджана и Генеральной прокуратурой Таджикистана» подписали генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов и генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

«Программу сотрудничества между МИД Азербайджана и МИД Таджикистана на 2019-2020 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Таджикистана Мухриддин Сироджиддин.

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