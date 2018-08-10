Создание Агентства устойчивого и оперативного соцобеспечения - пример успешной социальной политики Азербайджана - Вугар Рагимзаде

10 августа 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Усиление экономики Азербайджана, увеличение финансовых возможностей страны создают возможность для продолжения и дальнейшего расширения социальных реформ. Президент Ильхам Алиев всегда отмечает, что в основе государственной политики стоит фактор гражданина Азербайджана, человеческий фактор.

Об этом в пятницу сказал Trend член политсовета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, проделанная работа, осуществляемые в Азербайджане успешные проекты служат еще большему улучшению социального благосостояния народа, созданию условий для высокого уровня жизни граждан.

Рагимзаде также сказал, что создание соответствующим указом Президента Азербайджана Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения является наглядными примером проведения успешной социальной политики.

"Цель создания агентства - повышение занятости населения, качества услуг, предоставляемых в сферах труда, социальной защиты и обеспечения, увеличение прозрачности, применение инновационных решений и переход на электронные услуги, устранение волокиты и повышение удовлетворенности граждан", - добавил главный редактор газеты.

Рагимзаде также сказал, что на основе непосредственных обращений граждан или их обращений по телефону или интернету будет обеспечено предоставление передвижных и других услуг.

"Для сотрудников, предоставляющих услуги гражданам, будут организованы курсы по этике, различные тренинги, развивающие необходимые соцработникам навыки. В этом смысле реформы в сфере социальной политики рассчитаны не только на усовершенствование законодательной базы, но и на предоставление гражданам более гибких, прозрачных услуг", - сказал главный редактор газеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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