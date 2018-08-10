Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон о мобилизационной подготовке

10 августа 2018 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в закон "Об обеспечении исполнения закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджане" от 13 декабря 2005 года.

Согласно указу, в закон добавляется пункт 1.9.

В нем говорится, что полномочия "соответствующего органа исполнительной власти", предусмотренные в статье 17.4 этого закона, будут осуществлять Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

В статье 17.4 закона говорится, что призыв на военную службу по мобилизации военнослужащих, находящихся на военном учете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляет данный орган исполнительной власти.

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