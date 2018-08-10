БАКУ /Trend/ - Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Сегодня прошло очередное общее собрание Азербайджано-российского делового совета.

На мероприятии обсуждался ряд организационных вопросов деятельности совета, утвержден его новый состав.

На заседании было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Россией успешно продолжают развиваться в различных сферах, в том числе в экономической сфере, что Россия один из главных торговых партнеров Азербайджана, что реализуются совместные проекты и вкладываются взаимные инвестиции.

Было подчеркнуто, что Россия в первых рядах по экспорту ненефтяной продукции Азербайджана, и первое торговое представительство Азербайджана за рубежом было открыто именно в России.

Учитывая существующий потенциал, продолжаются меры по применению новых механизмов для расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики, дальнейшему углублению торговых отношений, взаимному инвестированию, развитию связей между деловыми кругами, установлению новых сфер сотрудничества.

Азербайджано-российский деловой совет создан в 2016 году.

Главная цель Делового совета - дальнейшее углубление связей в сферах экономики и взаимного инвестирования между Азербайджаном и Россией, сотрудничества между бизнесменами.

С этой целью Азербайджано-российский деловой совет тесно сотрудничает с аналогичной организаций России – Российско-азербайджанским деловым советом и систематически проводит совместные заседания деловых советов с участием бизнесменов.

Последнее заседание расширенного состава Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов состоялось в декабре 2017 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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