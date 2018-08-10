Президент Ильхам Алиев: Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту - это и дружественная, и справедливая позиция (версия 2)

10 августа 2018 19:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:20)

БАКУ /Trend/ - Позиция Таджикистана по нагорно-карабахскому конфликту - это и дружественная, и справедливая позиция.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для прессы.

Президент Азербайджана выразил благодарность Таджикистану за позицию в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как подчеркнул глава государства, в тексте совместного заявления, которое было подписано сегодня, написано, что этот конфликт должен быть урегулирован в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями ОБСЕ, в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана.

"От имени всего азербайджанского народа хотел бы выразить благодарность за такую справедливую позицию. Это и дружественная позиция, это и справедливая позиция. Потому что долгие годы международно признанная территория Азербайджана находится под армянской оккупацией. Армения игнорирует выполнение решений и резолюций ведущих международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и других организаций. Все они принимали в свое время решения, резолюции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в свете того, что решение должно быть принято в рамках территориальной целостности Азербайджана”, - сказал глава государства.

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