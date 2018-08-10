Президент Таджикистана: Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах.

Об этом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, выступая в пятницу в Баку совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для прессы.

“В ходе переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимопонимания, мы также обсудили перспективы нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных объединений. Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Мы подтвердили свою приверженность целям возрождениям мира и стабильности в Афганистане, а также высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, радикальной религиозной идеологией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности. Хотел бы особо отметить, что по всем этим вопросам наши позиции совпадают, что является хорошей основой для сотрудничества и тесного взаимодействия в этом направлении”, - сказал Президент Таджикистана.

Глава государства отметил, что стороны также обменялись мнениями по процессам, протекающим на Южном Кавказе.

“Мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. По нашему убеждению, политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах”, - подчеркнул Президент Эмомали Рахмон.

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