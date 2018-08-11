Президент Азербайджана: В ближайшее время в Таджикистан будет отправлена конкретная миссия по изучению инвестиционных вопросов

БАКУ /Trend/- В ближайшее время в Таджикистан будет отправлена конкретная миссия из Азербайджана по изучению инвестиционных вопросов.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Баку на официальном приёме в честь Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Сегодня мы очень много времени посвятили вопросам, связанным с промышленной кооперацией. Те решения, которые были приняты, дадут очень хороший результат и, уверен, в короткое время. Результат будет нацелен на создание новых производств, производственных мощностей, промышленной кооперации, сотен новых рабочих мест. Эти решения создадут совершенно новую систему кооперации между нашими промышленными предприятиями, загрузят в еще большем объеме транспортную инфраструктуру наших стран. Иными словами, результаты визита, уверен, будут очень эффективными, и в ближайшее время мы почувствуем это в конкретных цифрах.

Мы сегодня обменивались мнениями с уважаемым Президентом Таджикистана об уровне товарооборота, который, конечно же, не может нас удовлетворить. Но те меры, которые были приняты, и документы, которые были подписаны, позволят нам в несколько раз за короткое время увеличить товарооборот между нашими странами», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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